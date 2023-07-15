Экс-разведчик ВС США Риттер: у НАТО остался только военный путь решения конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия успешно справилась с экономическим давлением Запада, поэтому у блока НАТО остался только военный способ решения конфликта с Москвой.

“Сегодня российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории, она процветает. Они расправились со всеми санкциями, а это означает, что остался только военный вариант, но Североатлантический альянс не готов к нему”, — сказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.

Риттер подчеркнул, что Россия смогла истощить ОПК стран Запада и они уже поняли, что конфликт на Украине складывается не в их пользу. При этом, по его мнению, Вашингтон не может признать правду и продолжает финансирование украинской армии.

Напомним, ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди также отметил, что Россия не ослабнет даже при затягивании конфликта, а безуспешные попытки Вашингтона убедить весь мир в слабости российской армии лишь подтверждают слабость США.

В свою очередь экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что даже непосредственное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине уже не способно спасти киевский режим от разгрома.