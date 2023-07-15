В Стамбуле из-за роста миграции приостановили выдачу иностранцам ВНЖ

В Турции из-за роста миграции приостановили выдачу иностранцам ВНЖ в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкое издание Milliyet сообщило, что страна временно запретила выдачу иностранцам вида на жительство во всех районах Стамбула.

“Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости”, — сообщили авторы статьи.

Напомним, еще в октябре прошлого года местные власти начали постепенно запрещать выдачу первичного ВНЖ иностранцам в столице Турции и других популярных туристических городах. Власти объясняли данные меры тем, что в этих населенных пунктах количество “приезжих” превысило 20 процентов от населения.

В статье указано, что МИД Турции фактически еще в марте этого года “закрыл” для получения ВНЖ все районы Стамбула, однако официальных заявлений от ведомства или от департамента миграции не поступало.

Сайт KP.RU рассказывал, что Турция всегда была одной из немногих стран, где получить вид на жительство, имея договор на аренду жилья, можно было сразу на целый год, а потом продлевать его. Однако в конце прошлого года страна столкнулась с большим потоком эмигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака и других стран, из-за чего значительно выросли цены на рынке недвижимости, а на улицах городов надписи на арабском языке вытеснили вывески на турецком.