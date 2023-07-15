Полковник Макгрегор: Россия может заполнить Атлантику подлодками и уничтожить США Фото: Анна САДОВНИКОВА

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае прямого столкновения с НАТО Россия отправит в Атлантический океан свой атомный подводный флот, способный полностью уничтожить США.

“Если мы начнем войну с Россией <…> самое глупое, что мы можем сделать — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот”, — сказал полковник в интервью Майклу Сэвиджу.

По словам Макгрегора, в данный момент США не обладают средствами противодействия российскому флоту, поскольку большая часть американских АПЛ стоят на ремонте.

Напомним, недавно профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсон также заявлял, что в силе подводного флота Россия превосходит все остальные страны, и является самым большим вызовом, с которым сталкиваются США.

При этом журналист Джон Россомандо отмечал, что американский флот испытывает серьезный недостаток финансирования, а полосы ржавчины на военных кораблях символизируют упадок ВМФ США из-за десятилетий пренебрежения им.

В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что до конца 2023 года на вооружение ВМФ примут атомную подводную лодку “Белгород” с ядерными беспилотниками “Посейдон”, которые Американский журнал Popular Mechanics называет оружием судного дня.