В жилом доме в Омске вспыхнул крупный пожар

В Омске 15 июля загорелась кровля пятиэтажки Фото: стоп-кадр видео очевидца

Вечером 15 июля в Омске вспыхнул крупный пожар в жилом доме. В жилой пятиэтажке по адресу Бульвар Победы дом 3 загорелась кровля. Спасатели эвакуировали 60 жителей дома, еще троих сотрудники МЧС спасли “прямо из огня”.

Пресс-служба МЧС сообщает, что площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров, в тушении пожара задействовано 65 сотрудников ведомства и 11 единиц пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

В свою очередь мэр Омска Сергей Шелест взял устранение пожара и помощь пострадавшим на личный контроль.

“На месте работают пожарные расчеты, сотрудники департамента общественной безопасности администрации города. Пострадавших нет, проводится эвакуация людей”, — уточнили в пресс-службе администрации города.

Напомним, днем ранее в Екатеринбурге загорелся 14-этажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на девятом этаже и перекинулось на балкон на десятом этаже. Пожарные смогли вывести из задымленного подъезда семь человек, однако хозяина источника пожара спасти не удалось.