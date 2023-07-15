Минобороны Британии: в рамках операции "Интерфлекс" страна обучила 18 тысяч бойцов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Великобритании сообщило, что военные инструкторы Соединенного Королевства уже подготовили 18 тысяч украинских бойцов на территории страны.

“Операция "Интерфлекс", осуществляемая под руководством Великобритании пехотная подготовка украинских добровольцев, к настоящему времени подготовила 18 тысяч новобранцев. Запущенная 26 июня 2022 года операция "Интерфлекс" учит украинцев выживать и быть смертоносными”, — сообщило Минобороны в официальном аккаунте в Twitter.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что союзники Зеленского с 2014 года пытались выиграть время и подготавливали украинских боевиков к захвату Крыма и Донбасса, а президент России Владимир Путин просто не имел права ждать нападение киевского режима и нанес превентивный удар для защиты жителей новых регионов России.

В свою очередь глава альянса НАТО Йенс Столтенберг и не скрывал, что военный блок начал подготовку ВСУ еще в 2014 году и потратил на это десятки миллиардов долларов.