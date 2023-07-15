CBS: Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в штате Джорджия Фото: EAST NEWS

Не менее четырех человек погибли в результате массовой стрельбы в штате Джорджия, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию и местных властей.

«Представитель властей округа в Джорджии заявляет, что не менее четырех человек были убиты в массовой стрельбе на юге от Атланты», - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в округе Генри. Предполагаемый преступник пока остается на свободе.

Как писал сайт KP.RU, 25 июня в городе Сагино штата Мичиган на уличной вечеринке погибли мужчина и женщина, когда там началась перестрелка. Вечеринка была организована через социальные сети. Полиция несколько раз разгоняла собравшихся, но те собирались снова уже в другом месте.

Погибшими оказались 19-летний парень и 51-летняя женщина. Еще как минимум 15 человек пострадали. Часть из них получила огнестрельные ранения, некоторые попали под авто, на которых с места перестрелки в панике пытались уехать другие участники вечеринки.

В полиции отметили, что в перестрелке использовалось как минимум пять единиц оружия разного калибра.