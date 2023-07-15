В Сумах прогремело несколько взрывов Фото: REUTERS

На Украине в Сумах прогремело несколько взрывов, об этом сообщили украинские СМИ.

«В Сумах были слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты», - сообщило издание «Общественное».

В свою очередь «Клименко тайм» также сообщил о «сильном взрыве в Сумах».

В Сумской области воздушная тревога не объявлялась.

Как писал сайт KP.RU, ночью 14 июля несколько взрывов было зафиксировано в Кривом Роге Днепропетровской области, об этом сообщал мэр города.

Украинские СМИ также сообщили о серии взрывов в Кривом Роге и призывали жителей города соблюдать осторожность, а также не выкладывать в сеть фото и видео с мест взрывов.

Ночью 13 июля серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области и в Киеве.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.