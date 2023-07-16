В центре Тель-Авива десятки тысяч протестуют против судебной реформы Фото: REUTERS

Десятки тысяч человек протестуют в центре Тель-Авива против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, об этом сообщило агентство РИА Новости.

По данным издания, в эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. В публикации со ссылкой на израильскую компанию, изучающую поведение толпы на массовых мероприятиях, сообщалось, что на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 150 тысяч человек.

Кроме того, около 400 тысяч человек вышли на улицы сегодня вечером по всему Израилю.

Как писал сайт KP.RU, 3 июля десятки тысяч протестующих нарушили работу аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле.

Полиция объявила антиправительственную акцию протеста в главном аэропорту страны «незаконной» после того, как демонстранты выставили баррикады, перекрыли дороги и вошли в терминал аэропорта. В воздушной гавани происходили столкновения протестующих с силами правопорядка, как минимум 37 человек были арестованы.

6 июля стало известно, что тысячи израильтян вновь вышли на протесты и заблокировали основные магистрали по всей стране после того, как начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед объявил о своей отставке. По данным местных СМИ, этому предшествовали попытки уволить Эшеда за слишком мягкое обращение с протестующими во время январских беспорядков, вспыхнувших вследствие введения новой судебной реформы.