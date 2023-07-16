В Харькове прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В Харькове прогремела серия взрывов, об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Взрыв прогремел в Харькове», - сообщил телеканал.

Через некоторое время телеканал заявил о «повторных взрывах» в городе.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские СМИ сообщили, что в Сумах прогремело несколько взрывов.

Ночью 14 июля несколько взрывов произошло в Кривом Роге Днепропетровской области.

Кроме того, ночью 13 июля серия взрывов прогремела в Хмельницкой области и в Киеве. Мэр Кличко сообщал, что экстренные службы следуют по вызовам из-за взрывов в четырех районах Киева.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.