Американский политик Янг: Роспуск НАТО стал бы лучшим исходом для Украины Фото: REUTERS

Роспуск НАТО и вывод американского военного контингента из Европы стал бы лучшим исходом для Украины, об этом заявил американский политик Джеффри Янг на своей странице в соцсети.

Ранее представитель Белого дома США Джон Кирби заявил, что в Европе находится более 80 тысяч американских военнослужащих из-за осознания изменения обстановки в области безопасности.

«Лучшее, что могло бы случиться с народом Украины, - это роспуск НАТО и вывод Соединенными Штатами всего нашего оружия и войск из Европы навсегда», - написал Янг.

Как писал сайт KP.RU, в мае кандидат от Демпартии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что президент России Владимир Путин следует международному праву, а США его каждый день нарушают.

По его мнению, поэтому российский лидер успешно побеждает НАТО.

Политик отметил, что Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства, совершающую военные преступления, злую империю, называющую себя НАТО.

«Путин следует международному праву, но Вашингтон нарушает его каждый день», - подчеркнул Янг.

Он добавил, что США и Североатлантическому альянсу необходимо вывести из Европы и Азии все оружие и войска.