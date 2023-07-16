CNN: Министр финансов США Йеллен съела галлюциногенные грибы в Китае Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Китай употребила в пищу грибы местной разновидности, известные галлюциногенными эффектами, об этом сообщил телеканал CNN.

«Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов», - говорится в публикации.

По данным телеканала, в Пекине Йеллен отправилась с командой в ресторан юньнаньской кухни, где среди прочего заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica.

Телеканал со ссылкой на эксперта отметил, что ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций.

Как писал сайт KP.RU, 7 мая глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что у США заканчиваются возможности применять экстраординарные меры, направленные на борьбу с надвигающимся дефолтом.

По ее словам, США используют экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу.

Она добавила, что после 1 июня, если конгресс США не решится расширить лимиты заимствований у других государств, страна окажется не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.

17 июня согласно статистической информации американского минфина, объем госдолга США впервые в истории превысил 32 триллиона долларов.

Госдолг США в 2023 увеличится до 122,2% валового внутреннего продукта страны, а в следующем году – до 125,8%.