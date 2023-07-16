Рогов: Над Севастополем звучали взрывы и сработала система ПВО

Рогов: В Севастополе сработала система ПВО Фото: Архив "КП"

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Севастополе не менее двух раз сработала российская система ПВО.

«В Севастополе громко! Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», - написал Рогов.

Он отметил, что ожидается официальная информация и подробности произошедшего.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщил, что в преддверии саммита НАТО сотрудники спецслужб России задержали группу украинских диверсантов, планировавших помочь киевскому режиму в лазерной наводке ракет при ударе по Запорожской АЭС.

Рогов подчеркнул, что ядерный терроризм – это фирменный почерк вот этого террористического злокачественного образования украинского государства – Ивано-Франковска и Львова – которые сегодня пытаются построить на южнорусских землях наши враги.

По его словам, задержание этой группировки прекрасно сходится с недавними попытками Киева нанести удары по Курской АЭС, а также постоянным террором в отношении Запорожской АЭС.

Рогов отметил, что украинские власти не прекратят угрозы ядерной безопасности в регионе и риск сохранится вплоть до полного уничтожения киевского режима.