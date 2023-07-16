Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы обеспечить стабильность, об этом заявил глава управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун.

По его мнению, расширение НАТО является «ключом к долгосрочному миру и стабильности».

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность», - заявил Алтун.

Как писал сайт KP.RU, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась передать на ратификацию протокол вступления Швеции в Североатлантический альянс.

При этом Столтенберг не назвал конкретных дат, когда Швеция сможет окончательно стать полноправным членом НАТО. Сначала Анкара должна ратифицировать протокол.

Напомним, в мае 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО имеет искусственный характер.

Глава государства подчеркнул, что НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны. Это все усугубляет непростую международную обстановку.

Путин отметил, что касается расширения - у России, хотел бы проинформировать, нет проблем с этими государствами.

Также российский лидер добавил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии не создает непосредственной угрозы, однако «расширение военной инфраструктуры - вызовет ответную реакцию».