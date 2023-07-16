В Севастополе ПВО и флот отражают атаку украинских БПЛА Фото: Александр КОЛБАСОВ

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские ПВО и флот отражают атаку украинских беспилотников на Севастополь.

«Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы», - написал Развозжаев.

Он подчеркнул, что все службы города находятся в готовности и призвал жителей города сохранять спокойствие.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Севастополе не менее двух раз сработала российская система ПВО.

25 мая губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о попытке ВСУ атаковать город при помощи беспилотников.

Он отметил, что два украинских дрона удалось сбить, остальные успешно заглушили средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор уточнил, что попытка атаки была совершена в районе Качи. Силы Черноморского флота сбили два украинских БПЛА из стрелкового оружия, работа остальных дронов была нарушена средствами РЭБ, после чего беспилотники были посажены на землю без последствий.