Rzeczpospolita: Саммит НАТО стал уроком политического реализма для Зеленского Фото: REUTERS

Саммит НАТО в Вильнюсе преподнес урок политического Зеленскому, продемонстрировав ему отсутствие намерения Запада принимать Украину в альянс, об этом написал обозреватель газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

«Джо Байден явно дал ему по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны», - написал Хработа.

По мнению автора статьи, Киев ждут тяжелые времена из-за одновременного отказа Запада принимать его в НАТО и готовности России продолжать спецоперацию вплоть до достижения поставленных целей.

«Россия к этому готова, у нее есть ресурсы и идеология, так почему бы и нет», - пояснил обозреватель.

Как писал сайт KP.RU, обозреватель «КП» Александр Гришин заявил, что Зеленского настигло очередное жестокое разочарование. Настолько масштабное, что тот даже не стал его скрывать.

Это произошло из-за того, что партнеры и союзники Украины так и не решились пригласить его в свою компанию в НАТО в качестве полноправного члена. И Украина так и останется болтаться где-то снаружи каким-то недочленом.

Автор отметил, что самые важные члены блока НАТО совсем не хотели, чтобы из-за украинского президента еще большие неприятности, нежели уже имеющиеся, достались их странам.

Напомним, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что на данный момент НАТО не предоставила точную формулу для вступления Украины в альянс, поскольку украинский конфликт «динамичен».