Экипаж САУ «Мста-С» уничтожил пехоту ВСУ на позициях в ЛНР Фото: Министерство обороны РФ

Экипаж САУ «Мста-С» Западной группировки войск уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника на передовых позициях в ЛНР, об этом сообщил РИА Новости российский военнослужащий.

Разведчик уточнил, что бойцы на переднем крае с помощью технических средств разведки и БПЛА на расстоянии до трех километров обнаружили наблюдательный пункт, строящиеся инженерные позиции ВСУ и противника общей численностью до десяти человек.

Он отметил, что после получения координат экипаж нанес противнику огневое поражение тремя осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра снарядами, цель была уничтожена.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения российских войск отразили 17 атак ВСУ на Донецком направлении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе неудачных попыток штурма российской линии обороны ВСУ потеряли на этом направлении до 315 военнослужащих и наемников, а также несколько единиц военной техники.

Кроме того, за прошедший день Армия России нанесла удары по 73 подразделениям украинской артиллерии, а также поразила огневые позиции и скопления личного состава и техники в 93 районах.