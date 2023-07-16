Российские военные отразили четыре атаки ВСУ у Серебрянского лесничества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подразделения трех бригад ВСУ пытались четыре раза атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и пятой бригады нацгвардии Украины предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск», - сказал Савчук.

Офицер отметил, что авиационным ударом, а также огнем минометов были уничтожены танк, две БМП, боевая бронемашина.

«Противник понес существенные потери в живой силе», - добавил Савчук.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что экипаж САУ «Мста-С» уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника на передовых позициях в ЛНР.

После получения координат экипаж САУ нанес противнику огневое поражение тремя осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра снарядами, цель была уничтожена.

Ранее российский пехотинец взял в плен трех военных ВСУ в ходе штурма опорного пункта под Кременной, притворяясь их сослуживцем. Он подносил своим товарищам боевой комплект и в темноте проскочил уже занятый опорный пункт, после чего залез в опорник с украинскими войсками.

Пехотинец начал разговаривать на украинском языке, заявив о необходимости бежать, поскольку будет штурм. Солдаты ВСУ послушались и покинули опорный пункт, после чего он взял в плен троих украинских солдат, за что был награжден орденом Мужества.