CBS: В Колорадо обнаружили три мумифицированных тела туристов без следов насилия Фото: pixabay.com

В штате Колорадо в туристическом кемпинге в районе Скалистых гор обнаружили три мумифицированных тела без следов насилия, об этом сообщил телеканал CBS.

Первым одно из тел обнаружил турист и сообщил в полицию. На месте представители власти нашли останки еще двух человек.

Шериф округа Мерди отметил, что два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, еще одно находилось снаружи. Там же были обнаружены личные вещи и навес, установленный над кострищем.

Его заместитель Джош Эш сообщил, что следователи не обнаружили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении.

Мерди добавил, что точную причину смерти покажет судмедэкспертиза.

Как писал сайт KP.RU, 12 июля спасатели спустили альпинистов, запросивших помощи с высоты 5 300 метров на горе Эльбрус.

Ранее тургруппа из пяти иностранцев, в том числе и граждане Белоруссии, при спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров попросила о помощи. Региональная служба спасения отмечала, что данный поход не был зарегистрирован в МЧС России.

10 июля в Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды.

В ведомстве уточняли, что у Ольгинских водопадов группа туристов оказалась отрезанной мощными потоками воды. Сотрудники ПСО Сухума по веревочной переправе и на спецтранспорте вызволили из водной ловушки 10 туристов и троих местных граждан. Кроме того, 19 человек были эвакуированы спасателями из летнего лагеря в селе Мюссера Гудаутского района.