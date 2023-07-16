Российская авиация совершила более 40 вылетов для ударов по объектам ВСУ Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по живой силе и объектам ВСУ, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«Авиация выполнила более 40 вылетов, были нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ», - заявил Савчук.

Офицер добавил, что артиллеристы группировки «Центр» уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, в Херсонской области российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра. Кроме того, в течение дня были уничтожены три американские гаубицы М777 калибра 155 мм.

В ЛНР экипаж САУ «Мста-С» Западной группировки войск уничтожил наблюдательный пункт и группу пехоты противника на передовых позициях.

Также в районе Серебрянского лесничества российские военные успешно отразили четыре атаки подразделений трех бригад ВСУ.