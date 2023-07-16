Что произошло в ночь на 16 июля

Развозжаев: Российские военные успешно отразили атаку БПЛА на Севастополь Фото: Архив "КП"

Российские военные успешно отразили атаку на Севастополь, сбиты или подавлены силами РЭБ восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

Развозжаев отметил, что атака была массированной и продолжительной. Никакие объекты в городе или в акватории не пострадали.

Российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по живой силе и объектам ВСУ. Кроме того, артиллеристы группировки «Центр» уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

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