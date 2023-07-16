В Турции опровергли информацию о запрете на выдачу ВНЖ иностранцам в Стамбуле

В Турции опровергли сообщения о запрете на выдачу ВНЖ иностранцам во всех районах Стамбула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информация о том, что в Турции запретили иностранным гражданам выдачу видов на жительство (ВНЖ) во всех 39 районах Стамбула, не соответствует действительности. Об этом сообщил департамент миграции Турции.

Нельзя подать заявку на первичный вид на жительство только в 10 районах Стамбула, говорится в комментарии ведомства.

Всего в Турции по состоянию на 1 июля 2022 года закрыты для получения первичного ВНЖ 63 района и 1169 кварталов. В Стамбуле закрыты 54 квартала, где число иностранных граждан превысил показатель в 20 процентов от населения.

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что еще в марте иностранцам в Турции запретили выдавать виды на жительство из-за роста числа мигрантов за исключением случаев необходимости.

Сайт KP.RU рассказывал, что в Турции можно было получить ВНЖ сразу на целый год с возможностью продления, имея на руках договор об аренде жилья.