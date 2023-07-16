Названа сумма, которую потеряет Украина после разрыва зерновой сделки

Киеву грозят масштабные финансовые потери в случае срыва зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовые потери Украины в случае прекращения действия зерновой сделки могут составить до 500 миллионов долларов ежемесячно. Об этом говорится в материале РИА Новости, собранном на основе данных ООН, Минсельхоза и украинской таможни.

За время действия зерновой инициативы Украина в период с августа 2022 года по июнь 2023-го экспортировала 50,6 млн тонн зерна на 9,8 миллиарда долларов.

Доля поставок через порты составила 78 процентов. При этом в последние месяцы этот показатель уверенно держался на отметке в 80 процентов. Остальное украинское зерно поставлялось за рубеж через паромы, автотранспорт и железные дороги.

Согласно расчетам агентства, экспорт зерновых культур через порты оценивается в 7,7 млрд долларов. Через черноморские порты прошло зерна на 5,5 млрд, через речные - на 2,2 млрд. В случае, если черноморская инициатива прекратит свою работу, то Киев может ежемесячно терять до 500 млн долларов.

Напомним, срок действия зернового механизма истекает в понедельник, 17 июля. Президент России Владимир Путин многократно заявлял, что инициатива может быть продлена только в случае выполнения российской части условий соглашения.