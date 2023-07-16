Взрыв прогремел во время ярмарки на Тайване, пострадали 17 человек

В Тайване прогремел взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Тайваня в городе Цзяи прогремел сильный взрыв во время храмовой ярмарки. Об этом сообщает местная газета "Цзыю шибао".

Согласно информации издания, взрыв прогремел в ночь на воскресенье, 16 июля. Сообщается о по меньшей мере 17 раненых, среди них трое детей. Все они были госпитализированы. Всего на храмовой ярмарке в тот момент находились около 20 тысяч человек.

По словам очевидцев, источником взрыва стала гора мусора возле сцены. Организаторы храмовой ярмарки сообщили, что там был склад фейерверков.

У тайваньского телеканала "Саньли" иная версия событий. По их данным, взрыв произошел из-за одного из вышедших из строя электрогенераторов.

Правоохранительные органы Тайваня находятся на месте событий и устанавливает причины взрыва в месте массового скопления людей.