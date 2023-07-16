Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что козырем в рукаве Путина станет зима 2024 года

На Западе считают, что зима 2024 года станет козырем Путина Фото: REUTERS

Предстоящая зима 2024 года станет козырем в рукаве для президента России Владимира Путина в борьбе с Западом. Такое мнение выразил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в именной статье для The Daily Reckoning.

Рикардс отметил, что зима 2023 года была необычайно мягкой, но даже с такими условиями Европейский союз с трудом справился с поставками энергоносителей.

"В следующем году погода может быть не такой благоприятной. Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа", - считает американский эксперт.

Экс-советник ЦРУ констатировал, что антироссийские санкции вызвали обратный эффект и больно ударили по экономике Соединенных Штатов Америки. Если ситуация будет продолжаться, то на Западе возникнет рецессия и резкий скачок цен на энергоносители.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Россия с помощью подлодок может уничтожить США в случае прямого столкновения с НАТО. Кроме того, в американцах поселился страх перед российскими беспилотниками, которые поражают выбранные цели в зоне спецоперации.