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НовостиПолитика16 июля 2023 6:43

Spiegel: российские минные заграждения психологически воздействуют на военных ВСУ

Минная преграда делает украинское контрнаступление "мучительным"
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российские минные заграждения психологически воздействуют на ВСУ

Российские минные заграждения психологически воздействуют на ВСУ

Фото: REUTERS

У солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселился страх перед российскими минными заграждениями в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel.

В материале издания сказано, что обширные российские мирные поля оказывают "психологическое воздействия" на ВСУ.

"(Украинские) солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин", - говорится в сюжете Spiegel.

Минная преграда делает украинское контрнаступление "мучительным". Украинские военные не успевают разминировать тот или иной участок, как новые российские мины появляются с воздуха через дистанционную систему.

Ранее Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что солдаты ВСУ разминируют поля собственными трупами. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что Киев относится к своим военнослужащим как к расходному материалу.