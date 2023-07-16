Spiegel: российские минные заграждения психологически воздействуют на военных ВСУ

Российские минные заграждения психологически воздействуют на ВСУ Фото: REUTERS

У солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселился страх перед российскими минными заграждениями в зоне проведения специальной военной операции. Об этом говорится в видеосюжете немецкого издания Der Spiegel.

В материале издания сказано, что обширные российские мирные поля оказывают "психологическое воздействия" на ВСУ.

"(Украинские) солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин", - говорится в сюжете Spiegel.

Минная преграда делает украинское контрнаступление "мучительным". Украинские военные не успевают разминировать тот или иной участок, как новые российские мины появляются с воздуха через дистанционную систему.

Ранее Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что солдаты ВСУ разминируют поля собственными трупами. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо добавил, что Киев относится к своим военнослужащим как к расходному материалу.