Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани растянулась на четыре часа

В пробке на Крымский мост стоят 1200 машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время ожидания в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани растянулось до четырех часов. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на месте.

По состоянию на 9:00 по местному времени в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят порядка 1,2 тысячи автомобилей. За час к пробке добавились 200 транспортных средств. Время ожидания составит около четырех часов.

"Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство транспорта РФ предупредило о том, что пиковая ситуация с пробками на Крымском мосту будет происходить именно 16 и 17 июля. Это связано с потоком туристов, желающих отдохнуть в Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста, чтобы помочь справиться с ситуация заторов на дороге.