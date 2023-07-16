Александр Моор: «Проекты благоустройства общественных пространств в Тюменской области реализуются только с учетом мнения людей»

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Во время осмотра объектов социальной сферы и благоустройства Тобольска Александр Моор напомнил, что к качеству работ предъявляются самые строгие требования. Их выполнение подрядчиком контролируется не только областными и муниципальными властями, но и общественностью.

«Это наш региональный стандарт. Проекты благоустройства общественных пространств в Тюменской области реализуются только с учетом мнения людей. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы все, что было заявлено на этапе обсуждения с жителями, было выполнено в полном объеме и с хорошим качеством», – потребовал губернатор.

На первом этапе благоустройства в Александровском саду проведут озеленение, установят фонтан, создадут детскую и спортивную площадки, а также смонтируют наружное освещение. На следующем этапе, который стартует в 2024 году, будут проведены необходимые инженерные коммуникации, обустроены тротуары и газоны, построена парковка на 86 мест и стоянка для общественного транспорта.

Так как объект располагается в историческом центре Тобольска, перед благоустройством Александровского сада проводятся археологические раскопки.

«Мы сделали множество находок, датируемых концом XVII, XVIII и началом XIX веков. Среди них – осколки разнообразной керамической и фарфоровой посуды, в том числе китайского и германского производства, другие предметы бытового назначения, а также монеты. По итогам исследования будут подготовлены научные статьи и монография», – рассказал главе региона заведующий лабораторией археологии и исторической антропологии сектора историко-культурных исследований Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Александр Адамов.

Александр Моор выразил уверенность в том, что находки археологов будут интересны горожанам и гостям Тобольска и поручил доработать проект благоустройства Александровского сада, чтобы предусмотреть на месте раскопок так называемое археологическое окно. Для этого раскоп накроют стеклянным куполом, чтобы можно было увидеть, как жили в Тобольске 300–400 лет назад.

Губернатор также напомнил, что для сохранения историко-культурного наследия Тобольска за последние двадцать лет в реставрацию архитектурных памятников вложено свыше 10 миллиардов рублей. В результате растет туристическая привлекательность древней столицы Сибири. А это, в свою очередь, повышает интерес к возрождению и использованию памятников истории и культуры частных инвесторов.

Строительство центра гимнастики в Тобольске планируется завершить к 1 октября 2023 года.

«Общая площадь спортивного объекта – 4 тысячи 800 квадратных метров. Здесь расположено восемь залов, самый большой – гимнастический, он занимает более полутора тысяч квадратных метров, а высота потолка составляет 14 метров. Центр гимнастики строится по индивидуальному проекту, который разработан тюменскими архитекторами при содействии специалистов компании СИБУР», – доложил губернатору директор Управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев.

Александр Моор также убедился, что капитальный ремонт средней школы № 16 имени В.П. Неймышева в Тобольске выполнен уже на 88 процентов. Все работы по усилению конструкций здания, ремонту кровли и фасада, замене систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, системы водоподготовки бассейна, а также внутренней отделке должны быть завершены к середине августа.

КОНКРЕТНО

Благоустройство Александровского сада, строительство центра гимнастики и реконструкция самой большой в городе средней школы № 16 осуществляется в рамках реализации комплексной программы формирования комфортной городской среды «Тобольск настоящий». Проект рассчитан до 2030 года и был сформирован с учетом мнения тоболяков. Проект реализуют правительство Тюменской области и администрация города при поддержке компании СИБУР.