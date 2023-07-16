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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:18

У берегов Аляски объявлена угроза цунами из-за землетрясения магнитудой 7,3

Об этом сообщает Геологическая служба США
Дарья ЧИПУРНАЯ
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У побережья американского штата Аляска зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно данным американской службы, очаг залегал на глубине 9,3 километра и находился в 106 км к югу от населенного пункта Санд-Поинт, население которого составляет около 1 тысячи человек.

В регионе на основе данных американских метеорологов была объявлена угроза возникновения цунами.

Ранее в июне землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья японского Хоккайдо, природный катаклизм случился и во Франции, а также неподалеку от Севастополя, где магнитуда землетрясения составила 4,6.

Кроме того, ученый сейсмолог Халюк Эйидоган предсказал очередное землетрясение в Турции в июле, магнитуда которого, по его данным, преодолеет отметку в 7. Согласно прогнозам, землетрясение произойдет в Мраморном море .