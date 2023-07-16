Число пострадавших от взрыва на ярмарке в Тайване выросло до 28 человек Фото: REUTERS

После сильного взрыва, который произошел в ночь на 16 июля на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня, число пострадавших увеличилось до 28 человек. Эти данные предоставили в Центральном информационном агентстве острова.

О степени тяжести ранений на данный момент неизвестно. Сообщается, что среди пострадавших есть и дети.

Напомним, что сильный взрыв прогремел на юге Тайваня во время ярмарке. На момент происшествия там находилось около 20 тысяч человек. По информации от очевидцев инцидента, взрыв мог произойти из-за горы мусора возле сцены, которая находилась неподалеку от склада фейерверков.

При этом некоторые СМИ предполагают, что причиной взрыва могла стать поломка одного из электрогенераторов. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить причину произошедшего.