В Красноярске нашли двух пропавших мальчиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Двоих мальчиков 7 и 12 лет, которые ушли гулять вечером 15 июля и не вернулись домой в Красноярске, нашли живыми. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

— Дети найдены сотрудниками полиции в Октябрьском районе краевого центра. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Мальчики, предварительно, всю ночь гуляли по Октябрьскому району, — рассказали в пресс-службе.

Также в правоохранительных органах отметили, что жизни детей ничего не угрожает, а на их родителей составили административные протоколы за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних.

Ранее KP.RU рассказывал, что под Новосибирском двое детей сбежали из оздоровительного лагеря. К их поискам были привлечены сотрудники правоохранительных органов и других оперативных служб региона. Отмечается, что ушли из лагеря они в темное время суток.