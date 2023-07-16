Более тысячи автомобилей стоят в пробке на Крымский мост со стороны Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани образовалась пробка, в которой скопилось уже более тысячи автомобилей. Об этом «КП-Кубань» стало известно из Telegram-канала оперативного штаба с места событий.

— 09:00, в очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов, — говорится в сообщении.

Помимо этого сообщается, что на данный момент движение со стороны Керчи не затруднено.

Напомним, что ранее в Министерстве транспорта Российской Федерации предупреждали, что пиковые затруднения на Крымском мосту могут образоваться именно 16-17 июля. При сильном затруднении могут быть задействованы два десантных корабля.

Несмотря на это в Минтрансе отметили, что после прохождения пика, туристический поток будет постепенно спадать и ситуация стабилизируется.