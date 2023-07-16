Ynet: Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма

В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга аритмии Фото: REUTERS

В сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху имплантировали устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth, ссылаясь на профессора Иегуду Адлера из центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, где наблюдался израильский политик.

С помощью имплантации врачи будут отслеживать сердечный ритм у Нетаньяху во избежание серьезных нарушений и плохого самочувствия.

Также сообщается, что врачи подтвердили диагноз обезвоживание, с которым Нетаньяху обратился в клинику накануне вечером, 15 июля.

Напомним, что в октябре 2022 года Биньямин Нетаньяху также был госпитализирован на фоне плохого самочувствия. Ему стало плохо во время чтения молитвы в крупнейшей синагоге Иерусалима. Тогда пресс-служба политика не стала раскрывать подробности недомогания Нетаньяху.