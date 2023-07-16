В украинском городе Сумы прогремело два взрыва Фото: REUTERS

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремело два взрыва, Других подробностей на данный момент неизвестно. Об этом сообщили в украинском издании «Общественное. Новости».

Также отмечается, что в Сумской области объявили воздушную тревогу, которая длиться уже почти полчаса.

Напомним, что ранее сообщалось о серии взрывов в Кривом Роге в Днепропетровской области. Жителей города призвали быть осторожными, а также не выкладывать фотографии и видеозаписи с местами взрывов.

Помимо этого стало известно о взрыве в Харькове и через какое-то время появилась информация о повторных случаях взрывов.

Российские войска наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины с десятого октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, причастность к которому Киева установили российские спецслужбы.