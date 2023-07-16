Премьер-министр Израиля Нетаньяху выписан из больницы

Нетаньяху выписали из больницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан из отделения неотложной помощи больницы Tel HaShomer в восточном пригороде Тель-Авива 16 июля 2023 года. Об этом сообщает государственная радиостанция Израиля Kan.

73-летний Нетаньяху обратился в клинику накануне вечером, 15 июля, с жалобами на плохое самочувствие и подозрением на обезвоживание.

Израильский политик провел ночь под наблюдением врачей, а субботним утром он сдал дополнительные анализы. Результаты всех медицинских тестов, включая электронное обследование сердца, показали нормальный результат. Врачи смогли подтвердить диагноз.

Известно, что в сердце Нетаньяху имплантирован прибор для мониторинга сердечного ритма.

Отмечается, что в связи с внеплановой госпитализацией Нетаньяху еженедельное совещание с участием израильского премьер-министра было перенесено на понедельник, 17 июля.