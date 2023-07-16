Иранские школьники смогут изучать русский язык в качестве иностранного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В иранских школах ученики смогут изучать русский язык в качестве одного из иностранных. Это стало возможным в соответствии с новым декретом Совета по делам высшего образования, сообщили в агентстве Tasnim.

Теперь в дополнение к английскому и арабскому ученики могут изучать русский, китайский, итальянский, французский и немецкий языки. Изучение английского теперь стало не обязательным, а выбрать любой из вариантов школьники могут самостоятельно.

Чиновники также отмечают, что изучение арабского языка остается обязательным, но только в качестве языка Корана в начальных классах. Для учеников старшей школы разговорный арабский язык теперь будет факультативным.

Ранее KP.RU рассказывал, что Иран готов поставлять на российский рынок автомобили, одежду, стройматериалы и другие товары. Также допускается, что могут организоваться и совместные производства двух стран.