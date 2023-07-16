МО РФ: системы ПВО за сутки перехватили три снаряда HIMARS и две ракеты ЗРК С-200

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 16 июля 2023 года проинформировало о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Так, за прошедшие сутки российская ПВО перехватила три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также зенитно-ракетный комплекс C-200, который был переоборудован в ударный вариант для поражения наземных целей.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что российскими силами были ликвидированы 13 украинских беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил ход проведения спецоперации на фоне украинского контрнаступления, отметив, что российские войска неожиданно для противника сами наступают на некоторых участках. Российский президент также констатировал, что противник не имеет успеха в зоне СВО.