На окраине Луганска прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В районе Южных кварталов Луганска прогремела серия взрывов, предположительно этом могут быть кассетные боеприпасы. Об этом рассказали РИА Новости со слов подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

— На юго-западе города Луганска жители услышали звук работы систем противовоздушной обороны, потом были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно, — заявил Марочко.

Очевидцы публикуют в социальных сетях фото, на которых можно увидеть клубы черного дыма, которые поднимаются на окраинах города.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить зеркальные меры на поставки кассетных боеприпасов Киеву. Он также отметил, что на данный момент не видит необходимости в применении этого вида вооружения российскими войсками.