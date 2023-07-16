Путин пошутил о покорности европейских политиков США

Путин честно высказался о европейских политиках Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские политики слепо следуют всем указам Соединенных Штатов Америки. Такое мнение глава государства высказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

“Иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам) не скажут за океаном, то они всё сделают. Если им завтра скажут, что их всех решили повесить, то, потупив взгляд, и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: “Можно ли веревку национального производства?" Но и здесь у них облом… Ой, извините, они потерпят фиаско”, - сказал Путин, отметив, что веревки будут исключительно американского производства.

Отметим, ранее данные опроса в 11 европейских государствах показали, что жители стран ЕС выступают за сохранение отношений с Россией, несмотря на действия руководств своих стран, которые, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, должны ответить за накачку Украины оружием.