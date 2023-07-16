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НовостиПолитика16 июля 2023 11:54

ЮАР еще не получила подтверждения по визиту Путина на саммит БРИКС

Сейчас идут консультации, необходимые для лучшего решения этого вопроса
Роман ПОЛОСИКОВ
ЮАР еще не получила подтверждения по визиту Путина на саммит БРИКС

ЮАР еще не получила подтверждения по визиту Путина на саммит БРИКС

Фото: REUTERS

Власти ЮАР на данный момент не знают, будет ли президент России Владимир Путин лично участвовать на предстоящем саммите БРИКС. Об этом рассказал генсек правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула.

— ЮАР еще не получила подтверждения насчет того, прибудет ли президент России Владимир Путин на предстоящий саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге, — заявил он.

Напомним, что ранее стало известно о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидеры стран обсуждали африканскую инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также будущее зерновой сделки.