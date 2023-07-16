ЮАР еще не получила подтверждения по визиту Путина на саммит БРИКС Фото: REUTERS

Власти ЮАР на данный момент не знают, будет ли президент России Владимир Путин лично участвовать на предстоящем саммите БРИКС. Об этом рассказал генсек правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула.

— ЮАР еще не получила подтверждения насчет того, прибудет ли президент России Владимир Путин на предстоящий саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге, — заявил он.

Напомним, что ранее стало известно о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидеры стран обсуждали африканскую инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также будущее зерновой сделки.