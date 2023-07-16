Reuters: Из Одессы вышло последнее турецкое судно в рамках зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Турецкое судно Samsun вышло из порта Одессы в рамках зерновой сделки. Возможно оно станет последним в рамках соглашения. Об этом сообщается в агентстве Reuters.

В совместном координационном центре в Стамбуле сообщили, что в рамках договора там работало только одно судно, на которое в одесском порту загружали зерно. При этом срок нынешней черноморской инициативы истекает 17 июля.

Стоит отметить, что в ООН признали бесцеремонные нарушения Западом соглашений в рамках зерновой сделки. Беднейшим странам досталось всего 2,3 процента поставок в рамках сделки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только если будут выполнены все обещания, данные России. Также глава государства подчеркнул, что страна может выйти из этого соглашения и вернуться туда только в случае исполнения всех требований.