Президент Болгарии Радев: Киев хочет продолжения конфликта, но счета оплачивает ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Болгарии Румен Радев в рамках общения с журналистами прокомментировал конфликт на Украине. Он выразил мнение, что Киев хочет продолжать вести боевые действия. Однако, болгарский лидер отметил, что по счетам платить приходится Евросоюзу.

Радев отметил, что главы европейских государств активно пытаются убедить всех, что, выделяя военную помощь Украине, они усиливают безопасность в странах ЕС.

Однако, по его мнению, все это приводит к тому, чтобы конфликт только углубляется, а число жертв растет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал передачу нового вооружения Киеву от стран Запада. По словам Пескова, поставки никак принципиально не повлияют на ход специальной военной операции, однако утяжелят участь Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла о том, что поставки оружия Киеву являются очередным шагом к эскалации конфликта, несмотря на то, что Россия может противостоять такой угрозе.