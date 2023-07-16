Пилот погиб во время авиашоу в Финляндии Фото: REUTERS

Пилот погиб во время авиашоу в финском городе Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа. Об этом проинформировала местная полиция.

«Человек, управлявший самолетом, погиб в результате авиакатастрофы, произошедшей в Коуволе, самолет упал в лесу», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 16 июля, в районе аэропорта Силланпяя.

В полиции также отметили, что зрителям авиашоу опасность не угрожала, пострадавших среди них нет. Ведомство начало расследование по факту произошедшего.

Сайт KP.RU писал о том, что самолет разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного лайнера, принадлежащего авиакомпании Yeti Airlines, находились 68 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

В апреле недалеко от населенного пункта Стандартный в Волгоградской области упал легкомоторный самолет. В результате инцидента погиб пилот.