МЧС: в ЛНР за сутки нашли и обезвредили 56 взрывоопасных предметов Фото: Иван Парфенов

За прошедшие сутки саперы нашли более 50 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в Telegram-канале местного управления МЧС.

— Обнаружено и обезврежено 56 взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении ведомства.

Также ранее сотрудники ведомства спасли мужчину, который подорвался на одном из взрывных устройств. Всего же в начале июля уже сообщалось о том, что ряд специалистов обезвредили более четырех тысяч взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ранее стало известно, что у газопровода в Самарской области обнаружили самодельную взрывчатку. В качестве таймера был установлен будильник, который должен был привести устройство в действие в 12:00. Саперам удалось обезвредить взрывчатку и ликвидировать ее.

Помимо этого сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт на железной дороге в Мелитополе.