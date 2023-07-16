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НовостиОбщество16 июля 2023 14:04

В Твери приготовили самую большую чашку кофе в России

Напиток сварили из 100 килограммов арабики
Екатерина КОСОБОКОВА
В Твери приготовили самую большую чашку кофе в России

В Твери приготовили самую большую чашку кофе в России

Фото: Вадим ПОПОВ

Самую большую чашку кофе в России сварили в Твери. Для ее приготовления было использовано почти 100 килограммов арабики. Об этом проинформировали РИА Новости.

Высота чашки составила более двух метров. Ее разместили на набережной Афанасия Никитина ко Дню города.

Для того, чтобы заварить столько напитка, было израсходовано около 100 килограммов арабики средней степени обжарки.

Уточняется, что тот факт, что это самая большая чашка кофе в стране, был отмечен представителями «Книги рекордов России».

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о новом рекорде в России, который связан с массовым исполнением кадрили. Танец исполнили более тысячи человек - участники творческих коллективов и обычные жители. Рекорд зафиксировали во время Всекузбасского фестиваля фольклора и традиций, проходившего в поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа.