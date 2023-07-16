США заявили о готовности к непродлению зерновой сделки со стороны России

США готовы к непродлению зерновой сделки со стороны России Фото: Мария ЛЕНЦ

Соединенные Штаты Америки готовы к тому, что Российская Федерация может не продлить зерновую сделку. На данный момент идет взаимодействие с Украиной по этому вопросу. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

— Это тот выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому развитию событий и тесно взаимодействуем с украинцами по этому вопросу, — подчеркнул Салливан.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет продлевать зерновую сделку только если будут выполнены все данные ей обещания. По его словам, страна может выйти из соглашения и вернуться к нему только когда все условия по нему будут выполнены.

В ООН признали, что Запад бесцеремонно нарушил все обещания в рамках этой инициативы и до беднейших стран дошло только 3,2% процентов от всех поставок.