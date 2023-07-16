Советник президента США Салливан: будущее Украины в НАТО уже определено

Советник президент США Салливан: будущее Украины в НАТО уже определено Фото: REUTERS

США уверены, что по итогам прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе вопрос членства Украины в Альянсе можно считать решенным. Такое заявление сделал помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала ABC.

— Мы заявили в коммюнике, что будущее Украины в НАТО, точка. Никаких проверок или переговоров с кем-либо. Это произойдет, — заявил политик.

Несмотря на это он подчеркнул, что Украине в любом случае нужно провести демократические реформы, чтобы соответствовать всем стандартам Североатлантического альянса.

Ранее обозреватель «КП» Александр Гришин высказывал мнение о том, насколько провально для Украины прошел саммит в Вильнюсе. Вместо долгожданного членства в НАТО, Зеленскому подсунули «декларацию о поддержке», которая никак не меняет текущее положение дел Украины. Страны взяли только некоторые обязательства по поддержке Киева, которые фактически ничего не значат.