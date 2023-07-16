Минобороны Украины: российские войска активно наступают на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооруженные силы РФ ведут активное наступление на Купянском направлении. Об этом она проинформировала в воскресенье, 16 июля, в своих соцсетях.

«На востоке ситуация несколько обострилась», - написала Маляр.

Она уточнила, что на протяжении двух дней российские войска активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области.

«Мы в обороне. Идут ожесточенные бои», - добавила замглавы оборонного ведомства.

Кроме того, по ее данным, наступление со стороны российской армии ведется на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.

Недавно издание The New York Times проинформировало, что, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только провалилось, но и обернулось для ВСУ громадными потерями. Американское СМИ оценило объем уничтоженной и безвозвратно потерянной украинской военной техники. Только за две недели ВСУ потеряли до 20% вооружений.