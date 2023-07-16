Премьер Украины Шмыгаль: Киев за полгода получил от Запада более 23 млрд долларов Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что Киев с начала года получил от стран Запада свыше 23 млрд долларов. Средства пошли на покрытие дефицита страны.

«Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета», - написал он в своих соцсетях.

Чиновник также уточнил, что за полгода расходы государственной казны превысили доходы примерно на 13 млрд долларов. В первую очередь, средства шли на военные нужны. На втором месте оказались социальные программы.

Ранее сайт KP.RU вместе с экспертами разбирался в том, сколько на самом деле денег направили страны Запад Украине. Если суммировать открытые данные из разных источников, получится, что украинские доноры влили в страну минимум 156 млрд долларов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно заявляла, что Россия не приемлет позицию коллективного Запада, считающего военное финансирование украинской армии способствующим ускорению дипломатического урегулирования конфликта на Украине.