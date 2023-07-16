Советник Салливан: США не планируют пополнять свой запас кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не намерены восстанавливать запас кассетных боеприпасов после передачи такого вида оружия Украине. Об этом в интервью телеканалу NBC рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наш текущий план - не восстанавливать этот запас», - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам чиновника, Соединенные Штаты хотят восстановить запас с помощью 155-миллиметровых снарядов, которые не является кассетными. Но на это, по его данным, нужно будет время.

В Соединенных Штатах 13 июля 2023 года подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву, сообщив, что они уже на Украине. Об этом рассказал директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.

В воскресенье, 16 июля, президент России Владимир Путин впервые высказался о возможном применении Украиной кассетных боеприпасов. Он напомнил, что оценку такому виду оружия дала сама администрация США, назвав использование кассетных боеприпасов преступлением.