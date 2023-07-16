Доцент Долгова: цены на арбузы в Москве упадут только к концу августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбузы - традиционное летнее лакомство, но пока они бьют по карману. Ценник на них очень высок. Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала, когда цены на бахчевые начнут снижаться.

Эксперт отметила, что астраханские, краснодарские, крымские и ставропольские арбузы будут доступны для продажи в Москве и области только с августа. До этого времени покупка других видов бахчевых фруктов не является особо выгодной. К тому же, пока на прилавках представлена зарубежная продукция – это товары из Турции и Ирана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Такие арбузы заведомо дороже, ведь в цене заложена логистика, колебание курса валют, инфляция в стране-производителе.

Например, турецкие арбузы особо бьют по карману. Продовольственная инфляция в стране достигла 53,92%.

- Цены на отечественные арбузы будут формироваться в зависимости от погодных условий, определяющих качество и количество урожая, затрат на его выращивание и уборку, стоимости транспортировки. В Астраханской области, например, под бахчевые занято восемь тыс. гектаров, планируется собрать около 300 тыс. тонн арбузов и дынь, - говорит эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В 2022 году рекордный урожай арбузов был собран в ряде южных регионов страны, но многие фермеры понесли убытки из-за низких закупочных цен, предлагаемых посредниками и торговлей. В связи с этим, в этом году площади под посадку бахчевых культур могли сократиться.

Минимальные розничные цены на арбузы ожидаются в конце августа - начале сентября